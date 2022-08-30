شكرا لقرائتكم خبر عن .جمهور الاهلى يودّع وليد سليمان: عاهدناك رجلاً فكنت على قدر المسئولية..شكراً يا حاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمهور الاهلى رسالة الى وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر عقب قرار أعتزالة كرة القدم بنهاية الموسم الحالي خلال المباراة المقامة حاليا على ستاد الاهلى و السلام ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت رسالة جمهور الأهلي ، كالتالى :"عاهدناك رجلاً.. فكنت على قدر المسئولية شكراً يا حاوى".

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.