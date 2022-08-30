شكرا لقرائتكم خبر عن .جمهور الاهلى يودّع وليد سليمان: عاهدناك رجلاً فكنت على قدر المسئولية..شكراً يا حاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه جمهور الاهلى رسالة الى وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر عقب قرار أعتزالة كرة القدم بنهاية الموسم الحالي خلال المباراة المقامة حاليا على ستاد الاهلى و السلام ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاءت رسالة جمهور الأهلي ، كالتالى :"عاهدناك رجلاً.. فكنت على قدر المسئولية شكراً يا حاوى".
ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.
ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.
فيما يضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .
يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا : محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 .