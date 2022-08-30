شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سموحة وفاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة سموحة وفاركو المقامة حاليا على استاد الإسكندرية، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

جاء تشكيل فريق سموحة كالتالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح

الدفاع: رجب نبيل، أحمد جمال، أحمد بيكهام، شريف رضا

الوسط: خالد عبد الفتاح، حمدي علاء، حسين فيصل، عبد الكبير الوادي

الهجوم: اليا سيلا، مروان حمدي

بينما دخل فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ جابر كامل _ أحمد صغيري .

خط الوسط : محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي" _ محمود جهاد.

خط الهجوم : شكري نجيب _ على بهيج.

ويدخل فريق سموحة مباراة اليوم فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة من 33 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.