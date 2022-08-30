شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على إنبى بهدف "بامبو" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى فريق البنك الأهلى الشوط الأول متقدماً على نظيره إنبى، بهدف نظيف سجله كريم بامبو في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت،ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: أحمد صبحي،الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد دبش – أحمد العش – عاصم صلاح،الوسط: محمد فتحي – محمد أحمد "لعبة"،الهجوم: كريم بامبو – محمد بسيوني – إسحاق يعقوبو،أمامهم: أسامة فيصل.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:الحارس: عبد العزيز البلعوطي،الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – هشام عادل –،الوسط: – محمد حامد - أحمد العجوز – زياد كمال – علي فوزي،الهجوم: مصطفى شكشك – جون إيبوكا – مصطفى شلبي.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وفى المقابل، ارتفع رصيد إنبى بالفوز الأخير على الإسماعيلى للنقطة 38 فى المركز العاشر بعدما لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 38.