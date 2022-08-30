شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد غريب يتقدم بهدف للأهلى فى سيراميكا ويهديه لـ وليد سليمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سيد غريب مهاجم فريق الأهلى من تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى سيراميكا في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الأهلى و السلام، ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و قام بالاحتمال بحمل تشرت زميلة وليد سليمان و اهداء الهدف له عقب قرار أعتزال وليد سليمان كرة القدم .

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا : محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.