شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الاهلي وسيراميكا في أول 15 دقيقة بختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي وسيراميكا المقامة حالياً على ‏استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز .

لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة هجوم من الفريقين وفرض الأداء المتحفظ نفسه وأختفت الخطورة على المرمى وأن كانت هناك محاولات متباعدة من جانب عبد القادر وميكيسوني وأحمد سيد غريب في الأهلي ، ومن جانب باسم مرسي ومصطفى ميسي وشادي حسين.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا : محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.