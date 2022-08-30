شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موعد ضم مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، عن موعد انضمام مهند لاشين لاعب طلائع الجيش إلى فيوتشر، حيث كان اللاعب قد وقع عقود انتقاله إلى فيوتشر في وقت سابق.

وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مهند لاشين سينضم إلى الفريق بعد انتهاء مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام النادي الاسماعيلي والمقرر إقامتها اليوم، مشيراً إلى أن اللاعب لن يكون قادراً على المشاركة مع فيوتشر في انطلاقة الكونفدرالية، لعدم القدرة على قيده في القائمة المسجلة لدى الكاف، ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في فترة القيد المقبلة.

وودع مهند لاشين فريقه السابق طلائع الجيش برسالة مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مؤكداً أنه قضى أفضل فترات حياته داخل الفريق، كما وجه الشكر لزملائه والجهاز الفني والإدارى موضحاً أنهم الأفضل دائماً وأبداً.

وكتب لاشين كلمات مؤثرة قائلا، "الحمد لله 3 سنوات مع طلائع الجيش بقلب حزين وعشره إن شاء الله تدوم انتهت فتره من افضل فترات حياتي مع لاعبيه وجهاز إدارى وفنى هم الأفضل دائماً و ابداً".

وأضاف لاشين، "بشكر ربنا و بشكركم على كل حاجه بنا شكراً على اول بطوله وعلى احلام اتحققت شكراً على اصدقاء و اخوات مش هعرف اعوضهم والحمد لله على الفوز وتحقيق الفوز والتقدم للمركز الرابع".