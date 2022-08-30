شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينشر صوره مع وليد سليمان فى الأهلى.. ويعلق: تشرفت باللعب معك 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سعد سمير لاعب النادى الأهلى السابق ولاعب فريق فيوتشر حالياً، على نشر مجموعة صور تجمعه مع الحاوى وليد سليمان نجم النادي الأهلى، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، للاحتفاء بزميله الذى يعلن اعتزاله رسميا لعب كرة القدم اليوم فى مباراة النادى الأهلي أامام فريق سيراميكا كيلوباترا.



تغريدة سعد سمير على انستجرام

وعلق سعد سمير، على الصور، "علي مدار 11 عام تشرفت باللعب معك في النادي الأهلي كنت دائما نموذج مخلص في العطاء داخل وخارج الملعب وحب وتفاني تجاه النادي الأهلي أخ وصديق أتشرف به كثيرا مشوار طويل يا حاوي من النجاحات والتعب والاصرار والجهد وحان وقت الراحة الان كل التوفيق والشكر ليك تستحق أكثر من ذلك ويكفي حب ودعم الجمهور لك الآن وده النجاح والرصيد الحقيقي ربنا معاك في الخطوة الي جاية ودائمًا كبير يا حاوى".



احتفال سعد سمير و الحاوي

فيما رد الحاوى وليد سليمان، على تغريده سعد سمير، وقال له: "حبيبي وأخويا الجدع ربنا يخليك ليا يا سعد وديمأ وموفق وناجح وانا اللي تشرفت باللعب معاك يا حبيبى".



سعد سمير و وليد سليمان



سعد سمير و وليد سليمان من تدريبات الفريق

ومن جانبه، حرص باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك والحالى لفريق الاتفاق السعودى، على توجيه رسالة خاصة لوليد سليمان لاعب الأهلى، بعد قرار اللاعب اعتزال كرة القدم فى ختام الموسم الحالى.

ونشر كارتيرون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعب وليد سليمان معلقا "أنت رجل عظيم ولاعب رائع، كل التوفيق يا أسطورة.. اعتنِ بنفسك".

ويحرص وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، على التواجد مع المارد الأحمر اليوم الثلاثاء، فى مباراة سيراميكا بالجولة الأخيرة للدورى، لوداع جماهير القلعة الحمراء بعد إعلانه الاعتزال بنهاية مباريات الموسم الحالي.

وتعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء في 2 أغسطس 2011 نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى، حيث توج بـ17 بطولة وشارك في 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48.