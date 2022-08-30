شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطلب مواجهة منتخب الشباب وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نظيره المصري، يطلب فيه تنظيم مواجهة ودية بين منتخبي مصر والجزائر للشباب، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويحسم محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب موقفه من مواجهة الجزائر، عقب اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

ويستعد منتخب الشباب للدخول في معسكر مغلق يوم 12 من شهر سبتمبر المقبل، في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.