سواريش يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيراميكا في مباراة الوداع

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، في الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على ‏استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن مباراة سيراميكا هي الأخيرة لسواريش مع الاهلي، حيث سيتم إقالته عقب نهاية الموسم.