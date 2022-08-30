شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يودّعون وليد سليمان بـ "شكراً .. يا حاوى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى لاعبى فريق الاهلى "تي شرت" مكتوب عليه عبارة "شكراً يا حاوى" وذلك لوداع نجم الفريق وليد سليمان الذي أعلن أعتزاله قبل عدة أشهر حيث ستكون مباراة سيراميكا اليوم في ختام الدوري أخر مباراة في الموسم الحالي.

ويلعب الاهلي مع سيراميكا حالياً في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان أعلان وليد سليمان أعتزالة كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعمر الـ37 عام .

وطالب البرتغالى ريكاردو لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز معنوى فى آخر ظهور بالمسابقة، بعد فقدان أمل إنهاء الدوري في مركز الوصيف، وخاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري .

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.