شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز اهداف إبراهيم عادل بعد التجديد لبيراميدز حتى 2026.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح نادى بيراميدز فى تمديد عقد إبراهيم عادل لاعب ألفريق حتى 2026 ونشر النادى عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" فيديو لأبراهيم عادل يكشف فيه عن التجديد للنادي لينتهي في 2026 بدلاً من 2024.

و إستطاع اللاعب أن يصبح مؤثرا فى صفوف الفريق السماوى الموسم الجارى فى ظل تسجيله أهداف قوية ، شارك إبراهيم عادل فى 30 مباراة مع بيراميدز بمختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى وترددت أنباء قوية عن دخول اللاعب فى الحسابات ألفنية للنادى الأهلي.

وعن المشاركات الدولية، حظى إبراهيم عادل بمشاركة دولية وحيدة مع منتخب مصر تحت 20 سنة، أحرز خلالها هدفاً وأحداً، كما شارك مع المنتخب الأول فى 4 مباريات حتى الآن منذ انضمامه إلى ألفراعنة فى سبتمبر 2021.

ويرصد الخليج 365 أبرز أهداف اللاعب مع بيراميدز فى الفيديوهات التالية :

هدف إبراهيم عادل فى الأهلى

هدف إبراهيم عادل فى الكونفدرالية

هدف إبراهيم عادل بمرمى المقاولون العرب