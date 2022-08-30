شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا يؤازر سموحة أمام فاركو من الملعب ويكشف سبب غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص النيجيري صديق أوجولا لاعب فريق سموحة، على مؤازرة فريقه أمام فاركو من ملعب الإسكندرية، لينهى أزمة غيابه التى استمرت فترة كبيرة منذ مباراة منتخب السويس فى كأس مصر.

وقال صديق أوجولا فى تصريحات خاصة: سبب غيابى هى بعض المشاكل العائلية التى أجبرتنى على السفر لإنهائها، وسعيد أنى جددت لسموحة ثلاثة موسم وأتمنى مواصلة التألق معه".

وتابع النيجيرى: "يتبقى لنا مباراتان فى كأس مصر للفوز باللقب وسنقاتل من أجله، وبسيونى مدرب رائع وأثر بالإيجاب على مستواى الفنى".

وعن أفضل مدافع، قال صديق أوجولا: "أكثر مدافع بيعجبنى فى الدورى المصرى رامى صبرى كابتن فاركو".

ويلعب النيجيرى فى مركز الجناح الأيمن، وشارك صاحب الـ21 عاماً فى 28 مباراة مع سموحة منذ انضمامه إلى الفريق فى بداية الموسم الجارى، نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.