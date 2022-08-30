شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والأرجنتين فى بطولة العالم للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ثالث مواجهاته ببطولة العالم المقامة حاليا فى سلوفينيا فى ختام مشوار الدور الأول أمام الأرجنتين غدا الأربعاء، حيث تستمر المنافسات حتى يوم 11 سبتمبر القادم.

تقام مباراة مصر والأرجنتين فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، حيث يبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة فى أول مواجهتين أمام هولندا وإيران.

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

ويقع منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ضمن المجموعة السادسة ، بجانب منتخبات هولندا و الأرجنتين وإيران.

وتضم قائمة المنتخب النهائية كلا من: صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب.