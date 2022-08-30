شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ناديًا يطلبون المشاركة فى أول دوري للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى 12 ناديًا رغبتهم في المشاركة في النسخة الأولى للدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا قرار إطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية، بعد الموافقة على المشروع الذي تقدم به محمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة.

وتلقى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية من أندية نجوم المتراس، نجوم الحضرة، المجد، النادي الرياضى البحري ونادى سيدى بشر في محافظة الأسكندرية، وأندية المريخ، مركز شباب القابوطي، الفنار الرياضي، وغزل بورسعيد في محافظة بورسعيد، بجانب نادي نجمة سيناء، نادي الترسانة بمطروح والأهلي بالمنشأة سوهاج.

كمان تدرس العديد من الأندية قرار المشاركة، واستعلمت عن شروط القيد واللائحة الخاصة بالبطولة.