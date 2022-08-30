شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الاهلي وسيراميكا على ‏استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز ، ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.