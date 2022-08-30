شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم مصطفى ميسى مع سيراميكا بعد اقتراب انضمامه للأهلى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

يعد مصطفى ميسى صانع ألعاب سيراميكا، من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف النادى الأهلى استعداداً للموسم الجديد.

شارك صاحب الـ 21 عاما هذا الموسم مع سيراميكا في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3 في 1680 دقيقة.

وإجمالا لعب مصطفى سعد ميسى مع سيراميكا 40 مباراة بإجمالى 1918 دقيقة لعب سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم .

ويجيد ميسي في معظم مراكز الهجوم، لكن مركزه الأساسي الجناح الأيمن، واستطاع الظهور بمستوى مميز مع فريقه على مدار الموسمين الأخيرين.