شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إحماءات شاهندا المغربى أول حكم نسائى يدير مباراة سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حاليا طاقم حكام مباراة سموحة وفاركو، عملية الإحماء بقيادة المحكمة شاهندا المغربى، التى تدير أول مباراة لها فى تاريخ الدورى المصرى كحكم ساحة.

وجاء طاقم التحكيم لمباراة سموحة وفاركو كالتالى: شاهندة المغربى حكم ساحة، منى عطا الله حكم مساعد، محمد شعبان حكم مساعد، صبرى العمرى حكم رابع، حسنى سلطان حكم فيديو، يارا عاطف مساعد حكم فيديو.

شاهندة أول محكمة ساحة فى تاريخ الدورى ..ويارا اول var

وسبق للمحكمة الدولية شاهندة المغربى إدارة مواجهة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة كمحكمة رئيسية ، بينما فى الدورى سيكون لقاء سموحة وفاركو الأول للتحكيم النسائى بالدورى كمحكمة ساحة.. كما ستعد يارا عاطف اول حكم مساعد var .

3 محكمات

وتدير اللقاء شاهندا المغربى كحكم ساحة فى بطولة الدورى، بعدما ظهرت فى مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومبانى كحكم رابع لتكون أول حكم نسائى فى تاريخ البطولة، كما ظهرت كحكم فى القسم الثانى.

يعاون شاهندا المغربى زميلتها منى عطا الله كحكم مساعد، بجانب تواجد يارا عاطف كمساعد حكم فيديو فى مباراة سموحة وفاركو، ليكون لأول مرة تواجد ثلاث محكمات فى بطولة الدورى.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 46 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز سموحة فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 45.