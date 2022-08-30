شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لخوض مباراة سيراميكا في ختام بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب الأهلي والسلام لخوض مباراة سيراميكا التي تقام في الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على ‏استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: ‏ مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.‏

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.