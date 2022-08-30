شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لخوض مباراة سيراميكا في ختام بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب الأهلي والسلام لخوض مباراة سيراميكا التي تقام في الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.