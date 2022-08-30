شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتزع لقب أقوى خط دفاع فى الدورى قبل الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع النادي الأهلي لقب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بالموسم الجاري وذلك قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة من عمر الموسم الجاري، وذلك على الرغم من تواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وجاء ترتيب فرق الدوري العام من حيث أقوى خط دفاع كالتالي:

ـ الأهلي: استقبل 21 هدفاً

ـ بيراميدز: استقبل 22 هدفاً

ـ فاركو: استقبل 22 هدفاً

ـ طلائع الجيش: استقبل 24 هدفاً

ـ الزمالك: استقبل 27 هدفاً

ـ المقاولون العرب: استقبل 30 هدفاً

ـ فيوتشر: استقبل 34 هدفاً

ـ سيراميكا: استقبل 37 هدفاً

ـ غزل المحلة: استقبل 36 هدفاً

ـ انبي: استقبل 38 هدفاً

ـ الإسماعيلي: استقبل 38 هدفاً

ـ المصري: استقبل 39 هدفاً

ـ البنك الأهلي: استقبل 40 هدفاً

ـ سموحة: استقبل 45 هدفاً

ـ الجونة: استقبل 45 هدفاً

ـ مصر المقاصة: استقبل 50 هدفاً

ـ الاتحاد السكندري: استقبل 51 هدفاً

ـ إيسترن كومباني: استقبل 55 هدفاً