شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن ابراهيم عادل بعد تجديد عقده مع بيراميدز ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز مرتبطاً بعقد مع النادي حتى 2026 بدلاً من 2024 وجاء قرار التجديد للاعب بعدما تألق إبراهيم عادل مع بيراميدز خلال الموسمين الماضيين بشكل لافت للنظر وأصبح أحد نجوم الدوري المصري وتلقى العديد من العروض الخارجية والمحلية.



ابراهيم عادل

ونستعرض في السطور التالية ، أهم 7 معلومات عن إبراهيم عادل بعد تجديد عقده مع بيراميدز وإلى التفاصيل:

1_ شارك في 30 مباراة مع بيراميدز بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري

2_سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى هذا الموسم بمختلف المشاركات

3_ ساهم رفقة باقي زملاؤه في حصول بيراميدز على المركز الثاني في الدوري هذا الموسم

4_ ينتهي عقده مع بيراميدز عام 2026 أي بعد أربعة مواسم

5_ تلقي عرضًا رسميًا من نادى نوردشيلاند الدنماركي مقابل 2 مليون دولار

6_ شارك مع المنتخب الأول في 4 مباريات منذ انضمامه للفراعنة في سبتمبر 2021

7_يمتلك مشاركة دولية وحيدة مع منتخب مصر تحت 20 سنة أحرز خلالها هدفاً واحداً.