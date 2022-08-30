شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يتابع مباريات الجولة الأخيرة فى الدورى لحسم قائمة المعسكر الأول للمنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يتابع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري عن قرب مواجهات الجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء، قبل إعلان قائمة المعسكر الأول الذي يخوضه المنتخب الأوليمبي خلال أيام.
وفضل ميكالي الانتظار لمشاهدة مباريات الجولة الأخيرة بالدوري، قبل الاستقرار على القائمك، نظرًا لحسم موقف العديد من الفرق بجدول ترتيب المسابقة، وهو ما يتيح الفرصة لإشراك الكثير من العناصر الشابة، التي قد تحصل على الفرصة للانضمام للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة ميكالي.
حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على زيارة المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خلال معسكره بالإسكندرية قبل مواجهة فريق المصري، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات مسابقة الدوري العام.
وتحدث ميكالي مع شوقي غريب على بعض الأمور الخاصة بالكرة المصرية واللاعبين المميزين في المقاولون وترشيحهم للإنضمام للمنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة، وتواجد برفقة ميكالي عضو إتحاد الكرة عامر حسين، ودار حديث بين مدرب المنتخب الأوليمبي وشوقي غريب.
يذكرأن شوقي غريب قاد المنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو الماضية، وذلك بعدما تأهل إليها الفراعنة عقب التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.