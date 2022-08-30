شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يتابع مباريات الجولة الأخيرة فى الدورى لحسم قائمة المعسكر الأول للمنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتابع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري عن قرب مواجهات الجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء، قبل إعلان قائمة المعسكر الأول الذي يخوضه المنتخب الأوليمبي خلال أيام.

وفضل ميكالي الانتظار لمشاهدة مباريات الجولة الأخيرة بالدوري، قبل الاستقرار على القائمك، نظرًا لحسم موقف العديد من الفرق بجدول ترتيب المسابقة، وهو ما يتيح الفرصة لإشراك الكثير من العناصر الشابة، التي قد تحصل على الفرصة للانضمام للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة ميكالي.