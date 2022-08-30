شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلى فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها الرابعة والنصف من مساء اليوم ،الثلاثاء ، على استاد الأهلي والسلام ، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

جاء تشكيل سيراميكا ، كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي .

يجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.

فيما يضم ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.