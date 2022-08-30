شكرا لقرائتكم خبر عن حسيب : مواجهة الطلائع فرصة قوية لشباب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد حسيب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مواجهة طلائع الجيش فرصة جيدة لإظهار قدرات اللاعبين الشباب بعد إزالة الرهبة لديهم مشيرًا إلى أن الجهاز الفني عقد جلسات متنوعة مع اللاعبين لحثهم على التألق.

ويستضيف الدراويش، الفريق العسكري اليوم – الثلاثاء – فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري العام.

وواصل : ” لقاء الفريق العسكري هو آخر مواجهة بمنافسات مسابقة الدوري لذلك نود أن نترك بصمة جيدة من خلال تقديم أداء يليق بقيمة وأهمية النادي الإسماعيلي قبيل الاستعداد للموسم الجديد “.

ووجه مدرب الإسماعيلي عدة نصائح للاعبين الشباب قائلا : ” يجب عدم التسرع والثقة بالنفس وتقديم الكرة السهلة الممتعة من أجل إزالة الضغوط لاسيما أن المنافس يضم لاعبين جيدين ولديهم تطلعات لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم المركز الرابع بجدول البطولة المسابقة “.

واستكمل تصريحاته : ” أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجهاز الفني للفريق السابق بقيادة حمزة الجمل على ما قدمه من جهود تجاه هذا الفريق خلال فترة صعبة ونجح فى إعادة الطمأنينة والهدوء من جديد داخل صفوف الفريق الأول “.

وأختتم حديثه : ” أنا أحد أبناء هذا النادي ويشرفني دائما أن أقوم بخدمته فى أي مركز يحتاجني فيه من أجل تقديم المساعدة والمساندة للفريق الذي تربيت بين جدرانه “.