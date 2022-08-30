شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسجل 26 لاعباً في القائمة الأفريقية استعداداً لانطلاق الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً في القائمة الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

أضاف السقا: استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدي فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلو في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

ويلتقي فيوتشر مع بول الأوغندي يوم 10 سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، قد سبق الفريق إلى أوغندا لترتيب كافة الأمور قبل وصول بعثة الفريق، وفور وصوله إلى أوغندا، قام السقا باستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق فى العاصمة الأوغندية كامبالا. ووجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.