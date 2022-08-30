شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى سموحة وفاركو فى الجولة الأخيرة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من بطولة الدوري العام والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف على ستاد الإسكندرية .

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ جابر كامل _ أحمد صغيري .

خط الوسط : محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي" _ محمود جهاد.

خط الهجوم : شكري نجيب _ على بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ ياسين مرعي _ وليد علي _ عبد الناصر "دي ماريا" _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ بلال جمال _ محمود عماد.

فيما جاء تشكيل فريق سموحة كالتالي: حراسة المرمي : عمر صلاح ، امامه كل من : رجب نبيل – اليا سيلا – مروان حمدي – عبد الكبير الوادي – شريف رضا – حمدي علاء – احمد جمال – احمد بيكهام – حسين فيصل – خالد عبد الفتاح