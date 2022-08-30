شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ماذا عن موقف الأهلى وسيراميكا في جدول الدورى ؟ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37. س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وسيراميكا ؟ج: التقى الاهلى مع نظيره سيراميكا فى 3 لقاءات، ويعد صدام الليلة هو الرابع بين الفريقين، حيث حقق المارد الأحمر الفوز فى المباراتين السابقتين بنتيجة 2-0 و 4-0 وتعادل فى آخر مواجهة بهدف لكل فريق. س: من يدير مباراة الأهلى وسيراميكا تحكيمياً ؟ج: قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إسناد المباراة لطاقم مكون من أحمد جمال، ويعاونه كل من رمضان هنداوي "مساعد أول"، وتامر سمير "مساعد ثاني"، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة الفار كل من سيد شعبان حكمًا للفيديو، وعمرو عايد مساعدًا له.

س: ماذا قدم سواريز مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا الليلة ؟ج: خاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6. س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا ؟ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.