شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل حتى 2026 ،وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة .

وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة

تقرر تعيين وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولى، حيث يتولى منصب قائما بأعمال المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الرياضي.

بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل حتى 2026

أعلن نادى بيراميدز تمديد عقد إبراهيم عادل لاعب ألفريق حتى 2026 ونشر النادى عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" فيديو لأبراهيم عادل يكشف فيه عن التجديد للنادي لينتهي في 2026 بدلاً من 2024.

المصرى يسدد مستحقات الوداد ويبدأ إجراءات الطعن فى قضية رامى بديوى

أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.

كشف رجب عبد القادر المتحدث الرسمى للنادى المصرى عن استضافة استاد هيئة قناة السويس لمباريات الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد، بدلاً من استاد برج العرب.

فيوتشر يحصد جائزة اللعب النظيف فى دورى 2021/2022

حصد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، جائزة اللعب النظيف بعد انتهاء مبارياته في مسابقة الدوري العام بمواجهة مصر المقاصة أمس في الجولة 34 من عمر المسابقة، والتي فاز خلالها فيوتشر بهدف نظيف.