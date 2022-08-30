كل ما تريد معرفته عن مباريات الجولة الأخيرة بالدورى المصرى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يسدل اليوم الثلاثاء، الستار على منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم، والذى توج به فريق الزمالك رسميا للمرة الثانية على التوالى.

مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم

تقام اليوم 8 مباريات بالجولة الأخيرة والختامية للدورى المصرى وجاءت مواعيدها كالتالى..

1- البنك الأهلى & إنبى..4.30 عصراً

2- سموحة & فاركو..4.30 عصراً

3- الأهلى وسيراميكا..4.30 عصراً

4- الإسماعيلى & طلائع الجيش..6.30 مساءً

5- بيراميدز & الجونة ..9.30 مساءً

6- غزل المحلة & الاتحاد السكندرى..9.30 مساءً

7- المقاولون العرب & المصرى البورسعيدى..9.30 مساءً

8- الزمالك & إيسترن كومبانى..9.30 مساءً





تصدر نادي الزمالك بطل الدوري لهذا الموسم جدول ترتيب الدوري المصري ، وتأكد حسم فريق الأهلى المركز الثالث بالدورى هذا الموسم بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف بينما حصل بيراميدز على المركز الثانى خلف الزمالك بطل المسابقة.

ترتيب الدوري المصرى قبل الجولة الأخيرة



ترتيب الدوري المصرى





الفرق الهابطة للقسم الثانى

وهبط رسميا إلى القسم الثانى إيسترن كومباني ومصر للمقاصة حيث هبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسميا بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما هبط من قبل فريق مصر المقاصة المتذيل جدول الدوري.

الفرق التى تنافس على البقاء وصراع الهبوط

انحصر صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية بالدوري المصري بين ثلاثة فرق وذلك قبل الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، وذلك بعد تنافس أندية غزل المحلة والمقاولون العرب والجونة على هبوط فريق واحد فقط للدرجة الثانية ليلحق بناديي مصر المقاصة وإيسترن كومباني.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة، من الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 14 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة، ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان البقاء

والثانى هو الجونة الذى يمتلك فرصة وحيدة للبقاء فى الدوري المصري وهو الفوز على بيراميدز مع خسارة أى من المقاولون العرب أو الاتحاد فى مباراتهما الختامية ليضمن البقاء مع أحدهما.

وفيما يخص المقاولون فيحتل المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.

حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.