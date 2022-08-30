شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام شادى حسين قبل مواجهة الأهلى وسيراميكا الليلة بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يعد شادى حسين، مهاجم سيراميكا، من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف النادى الأهلى استعداداً للموسم الجديد. وكان شادي حسين قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنادي الأهلي الموسم الماضي بتعليمات من المدرب السابق بيتسو موسيماني، ولكن خلافات حول المقابل المادى مع نادي سيراميكا منعت إتمام الصفقة رسميًا، وهو ما جعل الأهلي يتعاقد مع مهاجم سموحة حسام حسن.

شارك شادى حسين، صاحب الـ 29 عاما، مع سيراميكا هذا الموسم فى 32 مباراة بالدوري وكأس مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين، بمجموع 2496 دقيقة.



شادي حسين

وإجمالا شارك شادى حسين في 64 مباراة مع سيراميكا بإجمالى 4890 دقيقة لعب سجل خلالها 16 هدف وصنع 6 أهداف أخرى.

ويعد شادي حسين أحد أفضل المهاجمين في الدوري الممتاز حيث يجيد تسجيل الأهداف بطرق مختلفة ما يجعله مهاجم متكامل يحتاجه أي فريق.