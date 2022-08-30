شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتية يشارك فى بطولة شمال أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الكاراتيه "رجال وسيدات"، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التى تقام بتونس، خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد يشارك فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات، ومن المقرر أن يسافر المنتخب على فوجين، حيث يتم الاستعداد حاليا للبطولة وكذلك لبطولة الدورى العالمى بأذربيجان .

يذكر أن بعثة منتخب الكاراتيه غادرت الى أذربيجان للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى تقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى اعلنها الجهاز الفني والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.