شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء موسمه الكروى.. كأس الرابطة والتأهل للكونفدرالية يزينان مسيرة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فيوتشر، مشاركته في الدوري العام موسم 2021/2022، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مروان محسن مهاجم الفريق، وقدم فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر موسم أكثر من مميز خاصة أنه هذا هو الموسم الأول لفيوتشر بدوري الأضواء والشهرة.

بطولة كأس الرابطة

قاد علي ماهر فريق فيوتشر إلى التتويج بأول ألقابه وذلك بعد حصد لقب كأس رابطة الأندية المصرية، في نسختها الأولى، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

التأهل إلى الكونفدرالية

نجح فيوتشر في موسمه الأول بالدوري الممتاز، في التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في انجاز غير مسبوق.

فيوتشر يحتل المركز الرابع

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، في المركز الرابع، برصيد 56 نقطة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلو في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

الخروج من كأس مصر

ودع فيوتشر كأس مصر من دور الـ 32 من عمر المسابقة بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السويس بنتيجة 3/2.

أحمد رفعت وأحمد عاطف يتقاسمان لقب الهداف

يعتبر أحمد رفعت، وأحمد عاطف، هدافي فريق فيوتشر، برصيد 9 أهداف لكل منهما خلال موسم 2021/2022، بينما يأتي محمد رضا بوبو في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

جوناثان أكثر لاعب صناعة للأهداف

تصدر جوناثان لاعب فيوتشر، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، برصيد 8 "أسيستات" ويليه أحمد رفعت برصيد 7 أسيستات.

فيوتشر يحصد جائزة اللعب النظيف

يعتبر فريق فيوتشر هو أقل فرق الدوري العام حصولاً على الإنذارات، بعدما خاض 34 مباراة لم يحصل لاعبوه سوى على 52 إنذاراً يتذيل بهم قائمة أكثر الفرق حصولاً على إنذارات، كما يتذيل أيضاً قائمة أكثر الفرق تعرض لاعبيها للطرد، حيث لم يحصل فيوتشر سوى على كارت أحمر واحد فقط طوال مشواره بالدوري.