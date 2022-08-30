حازم إمام ومحمد بركات يجتمعان مع ميكالي وجهازه الفني

القاهرة - سامية سيد -

عقد حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة خاصة اليوم ،الثلاثاء، مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وأعضاء جهازه المعاون.

وتناقش إمام وبركات مع ميكالي حول جميع التفاصيل المتعلقة بانطلاقة مشوار المنتخب الأوليمبي المصري، الذي يبدأ معسكره الأول تحت قيادة المدير الفني البرازيلي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأولمبى لزيارة أندية الدوري المصري الممتاز، والتعرف عن قرب على أساليب تدريب اللاعب المصرى، واكتشاف المواهب من مواليد 2001 والأصغر سنًا، لضمها لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر روجيريو ميكالي إعلان قائمة المعسكر الأول للمنتخب خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة فى الدوري، وسينتظم اللاعبون في المعسكر يوم 1 سبتمبر لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي من جهازه المعاون تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي استهل مشاركته في كاس العرب بمواجهة السعودية مساء الأربعاء وحقق فوزا مثيرا في مباراته الأولى بثلاثية دون رد.