شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على إيسترن كومبانى فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره إيسترن كومبانى باستاد القاهرة الدولى الليلة، وتوج الفارس الأبيض رسميا ببطولة الدورى للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني الليلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 14.43 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق لإيسترن كومبانى 2.55 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى اليوم الثلاثاء فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.