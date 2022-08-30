شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات السلة تشارك فى دورى الأمم 3x3 برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على المشاركة فى منافسات بطولة دورى الأمم 3x3 لمنتخبات 23 سنة، "رجال وسيدات" والتى تقام برومانيا فى الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، انتهت مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة، والتي أقيمت بتونس بمشاركة منتخب الرجال بقيادة روى رانا المدير الفني .

وخاض المنتخب خلال هذه التصفيات 3 مباريات أمام كل من تونس المستضيفة، والكاميرون بالإضافة إلى جنوب السودان.

فاز المنتخب أمام تونس في أول مباراة بنتيجة 67/ 61 ، وواصل تألقه فتغلب على الكاميرون في ثانى مباريات التصفيات بنتيجة 86/74، إلا أنه خسر أمام جنوب السودان في المباراة الثالثة بنتيجة 85/ 65 .