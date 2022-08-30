شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ مجلس إدارة المصرى الجديد ويشيد بالتزام أعضاء النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لمجلس ادارة النادى المصرى الجديد برئاسة كامل أبو على بعد اعتماد تزكيتة من جانب اعضاء النادى باجتماع الجمعية العمومية لقيادة النادى بالدورة الجديدة 2022 - 2026.

وأعرب محافظ بورسعيد عن امنياتة للمجلس الجديد بالتوفيق والسداد لخدمة النادى المصرى وجموع اعضائه وجماهيره المخلصة التى تتطلع لمستقبل افضل لناديها فى جميع المجالات الانشائية والادارية والمالية والفنية ، وتتعلق امالها فى احراز الفريق الاول للنتائج الطيبة المأمولة بالبطولات المحلية والقارية.

وأشاد المحافظ بالاقبال الجيد لاعضاء النادى على حضور الجمعية العمومية والمشاركة بايجابية فى تفعيل بنود جدول الاعمال تحت الاشراف القضائى ، ووسط اجراءات التأمين الامنى الجيدة.

كما اشاد المحافظ بمجهودات ادارة المصرى السابقة والتى قادت النادى خلال السنوات الخمس المنقضية من خلال مجلس الادارة المنتخب واللجنة الادارية المعينة ورئيسهما سمير حلبية مشيرا لاجمالى النتائج الجيدة التى احرزها النادى بالسنوات الست الفائتة على الصعيدين المحلى والافريقى .