شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة ليست عائقا.. نور الطيب تعود للتتويج وتقتحم قائمة "TOP 10" الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثامنة عالمياً لسيدات الاسكواش، أن الأمومة ليست عائقاً فى سبيل تحقيق النجاح، بعد الأداء المميز الذى قدمته فى الملعب الزجاجى منذ عودتها لممارسة اللعبة بعد الانقطاع عنها عام كامل لظروف الحمل والولادة.

ولم يتوقع أحد من عشاق اللعبة أن نور الطيب قد تعود إلى سابق عهدها بعد الغياب سنة كاملة عن ملاعب الاسكواش، خاصة أن البطلة المصرية والتي كانت تحتل التصنيف الثالث عالمياً، خرجت تماماً من قائمة التوب 10، إلا أن نور الطيب أثبتت أنه لا عائق أمام تحقيق النجاح، ونجحت في تحقيق التوازن بين المعادلة الصعبة، في الجمع بين الأمومة ومسئولية ابنتها فريدة وكذلك ممارسة لعبتها المفضلة.

نور الطيب عادت من بعيد وتقدمت في التصنيف العالمي مركزاً تلو الآخر، حتى عادت مجدداً إلى قائمة التوب 10 وبالتحديد في المركز الثامن عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد المفتوحة للاسكواش.

وعلى الجانب الزوجى أيضاً كانت نور الطيب خير داعم لزوجها على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، والذى استعاد عرش الاسكواش مع نهاية الموسم الماضى، وأكد فى أكثر من مناسبة، أن دعم زوجته عامل رئيسى فى استعادة مستواه.

وأكدت البطلة المصرية نور الطيب أن الأمومة جعلتها أكثر تقبلا لثقافة الخسارة، وقالت نور في تصريحات لليوم السابع: "الأمومة جعلتني أكثر تقبلا لثقافة الخسارة، عندما أخسر مباراة لا أبالغ في الغضب لأنني أصبحت أمّا مسئولة".

وواصلت: "اختارنا اسم فريدة لأننا كنا نبحث عن اسم مميز، ووضعنا الكثير من الاختيارت واستقرينا فى النهاية على اسم فريدة".

من جانبه قال على فرج زوج نور الطيب: "من أول ما عرفت إن نور حامل فى بنت حضرت أكثر من اسم، وقررت أسميها فريدة، قبل وجودها كان الاسكواش كل حياتي وبعد ولادة فريدة أصبحت أنظر للأمور بشكل أوسع، وأرغب في تقديم الأفضل ولا شىء أفضل من ذلك الدعم".