شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم خماسى الإسماعيلى فى قطاع الناشئين قبل الظهور مع الفريق الأول اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة خالد القماش، ضم عبد الله محمد ومحمد زيدان ومحمد إيهاب وعمر الساعي وحسن صابر خماسي فريق الأمل لأول مرة فى تاريخهم إلى قائمة الفريق استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش.

ويستضيف الدراويش، الطلائع اليوم – الثلاثاء – فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري العام.

وكان مجلس إدارة الدراويش قد قرر فى الساعات الماضية تكليف خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي بقيادة الفريق خلال هذه المباراة بالإضافة إلى الاعتماد على العناصر المتميزة بفريق الأمل.

ونستعرض أرقام خماسي الدراويش مع فرق قطاع الناشئين بالنادي ضمن منافسات دوري الجمهورية خلال الموسم المنقضي، وذلك على النحو التالي ..

* عبد الله محمد ..لعب مع فريق 2001 فى الموسم المنقضي 23 مباراة أساسيًا، سجل من خلالهم هدفين فى مرمي فيوتشر وسموحه * محمد زيدان ..لعب مع فريق 2001 فى الموسم المنقضي 14 مباراة أساسيًا و14 لقاء بديلًا، سجل من خلالهم 11 هدفًا فى مرمى فيوتشر وطلائع الجيش والجونة ” هدفين ” بجانب البنك الأهلي والمقاولون العرب والأهلي وإيسترن كومباني وغزل المحلة. * عمر الساعي ..لعب مع فريق 2003 فى الموسم المنقضي21 مباراة أساسيًا و3 لقاءات بديلًا، سجل من خلالهم 6 أهداف فى مرمى البنك الأهلي ” هدفين ” بجانب المصري وفيوتشر وفاركو ومصر المقاصة، وشارك مع فريق 2001 في 5 مباريات. * محمد إيهاب ..

لعب مع فريق 2003 فى الموسم المنقضي 27 مباراة أساسيًا و4 لقاءات بديلًا، سجل من خلالهم هدفًا وحيدا فى مرمى غزل المحلة، وشارك مع فريق 2001 في 9 مباريات سجل أيضًا هدفًا وحيدا فى مرمي بيراميدز.

* حسن صابر ..

لعب 34 مباراة أساسيًا مع فريق 2005 بنسبة 100 % بالإضافة إلى 9 مباريات مع فريق 2003 بجانب مباراة واحدة مع فريق 2001.

سجل من خلالهم 24 هدفًا منهم 21 هدفًا مع فريق 2005 فى مرمي فيوتشر 4 أهداف وإيسترن كومباني 3 أهداف والاتحاد ومصر المقاصة وإنبي هدفين فى كلا منهم ووادي دجلة والبنك الأهلي والزمالك والجونة وغزل المحلة والأهلي والمصري وسموحه هدفًا فى كلا منهم بالإضافة إلي 3 أهداف مع فريق 2003 فى مرمي كلا من البنك الأهلي والمقاولون العرب ومصر المقاصة.