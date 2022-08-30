شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الأهلى مع سيراميكا فى الدورى قبل صدام اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وخسر الأهلى من الطلائع بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

التقى الأهلى مع نظيره سيراميكا فى 3 لقاءات، ويعد صدام اليوم هو الرابع بين الفريقين، حيث حقق المارد الأحمر الفوز فى المباراتين السابقتين بنتيجة 2-0 و4-0 وتعادل فى آخر مواجهة بهدف لكل فريق.

انتهت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الأهلى وسيراميكا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة باستاد المقاولون العرب، تقدم باسم مرسى لسيراميكا وتعادل محمد مجدى أفشة للأهلى فى الوقت بدل من الضائع.