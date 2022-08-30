شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لايعرف الخسارة أمام الطلائع تحت قيادة خالد القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، الفريق الأول فى مباراته القادمة ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قرر مشاركة فريق الأمل مع عددا من لاعبي الدراويش فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من حسني عبد ربه مديرا للكرة وخالد القماش مديرا فنيا وعاطف عبد العزيز مدربا عاما ومحمد حسيب مدربا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي.

وتعتبر هذه المباراة هى الرابعة لـ ” خالد القماش ” التى يقود فيها الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، حيث سبق وقاد الفريق فى 3 مباريات من قبل وذلك على النحو التالي ..





– الدوري العام ..* يوم 21 فبراير 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن وأحمد سمير الصغير)

* يوم 9 أبريل 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر ( مروان محسن وإبراهيم حسن))





– كأس مصر ..* يوم 13 أبريل 2016 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر فى دور الـ 16 ولكن صعد بركلات الترجيح 5 / 4،

سجل للإسماعيلى أحمد سمير فرج وعمر الوحش وإسلام جمال وحسنى عبد ربه وطه عادل وأهدر مروان محسن.

والجدير بالذكر أن هذه الولاية هى الثالثة لـ ” القماش ” التى يقودها كمديرا فنيا للدراويش بصفة رسمية أو مؤقتة، حيث تولي المهمة من قبل موسم 2015 / 2016 بالإضافة إلى موسم 2020 / 2021 لمدة يوم واحد قبل أن يتم استبعاده بعد إصابته بمرض كورونا.