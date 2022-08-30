شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين آخر مباراة للأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، حيث كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الأبواب الداخلية والخارجية للاستاد، واستقبال الجماهير، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتأكد بقاء النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، والذي يحتله الفريق الأحمر حالياً برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، واختارت لجنة الحكام أحمد جمال حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.