شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك قبل موقعة إيسترن كومبانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويفتش علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى عن فوزه الأول على حساب الزمالك بعدما واجه الفارس الأبيض فى 18 مباراة بالدوري المصرى نجح فى التعادل ثلاثة مرات وخسر 15 مباراة مع أندية الداخلية وإنبي والشرقية وأسوان وإيسترن كومبانى.

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا.