شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يودع لاعبى الطلائع والجهاز الفنى قبل الانتقال لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مهند لاشين لاعب خط وسط طلائع الجيش زملائه والجهاز الفني للفريق بعد نهاية رحلته مع النادى بنهاية مباريات الدوري حيث لن يشارك في مباراة الاسماعيلى اليوم، حيث وقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم بشكل رسمى، وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي.

وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

يحل فريق طلائع الجيش المنتشي بفوزه الأخير على الأهلي ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام هذا الموسم.

وارتفع رصيد طلائع الجيش لـ53 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 38 فى المركز التاسع، بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.