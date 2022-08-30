شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مواجهات الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، وتوج الزمالك رسميا ببطولة الدورى للموسم الثانى على التوالى والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومبانى بالجولة الأخيرة للمسابقة. مواعيد مباريات الجولة 34 لمسابقة الدوري المصرى ​الثلاثاء البنك الأهلى & إنبى..4.30 عصراً

سموحة & فاركو..4.30 عصراً

الأهلى وسيراميكا..4.30 عصراً

الإسماعيلى & طلائع الجيش..6.30 مساءً

بيراميدز & الجونة ..9.30 مساءً

غزل المحلة & الاتحاد السكندرى..9.30 مساءً

المقاولون العرب & المصرى البورسعيدى..9.30 مساءً

الزمالك & إيسترن كومبانى..9.30 مساءً

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرىأحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 15 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.