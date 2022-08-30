شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي لـ وليد سليمان: شرفت بمشاركتك في جزء من مشوارك وربنا معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، وعضو مجلس الإدارة حالياً، رسالة إلى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر، وذلك عقب إعلان الحاوي اعتزاله لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ونشر حسام غالي صورة جمعته بوليد سليمان عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: شرفت بمشاركتك في جزء من مشوارك الكروي ربنا معاك ويوفقك في التحدي الجديد.



حسام غالي

ويحرص وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، على التواجد مع المارد الأحمر اليوم، الثلاثاء، فى مباراة سيراميكا بالجولة الأخيرة للدوري، لوداع جماهير القلعة الحمراء بعد إعلانه الاعتزال بنهاية مباريات الموسم الحالي.

وتعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء في 2 أغسطس 2011 نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ 17 بطولة وشارك في 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48.

ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.