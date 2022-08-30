شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا: عقدى مع سموحة صحيح وأى مفاوضات عن طريق النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النيجيري صديق أوجولا لاعب فريق سموحة، أن عقده مع الفريق السكندري صحيح وممتد، وقال أوجولا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، رداً على أنباء دخوله في حسابات أكثر من نادي بالدوري العام: العقود الخاصة بي صالحة مع سموحة لا أعرف أي شيء عن الشائعات إذا كنت تريد أي مفاوضات اذهب وقابل إدارة النادي من فضلك.

ويلعب النيجيرى فى مركز الجناح الأيمن، وشارك صاحب الـ21 عاماً فى 28 مباراة مع سموحة منذ انضمامه إلى الفريق فى بداية الموسم الجارى، نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.



صديق أوجولا

وعلق وليد عرفات رئيس نادى سموحة، على الأخبار المنتشرة التي تربط رحيل النيجيري صديق أوجولا جناح الفريق السكندرى لأندية أخرى في الدورى الممتاز.

وقال وليد عرفات في تصريحات خاصة: أن صديق أوجولا مرتبط بعقد مع سموحة لمدة 3 مواسم، وكل ما يقال في الإعلام عار تمام من الصحة ولا يستطيع الانتقال إلى أي نادى دون الرجوع لنا".

وتابع رئيس سموحة: "أن إدارة سموحة ستتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولى "فيفا" حال تعاقد أي نادى مع اللاعب دون الرجوع لنا لحفظ حقوق النادى، وموقف سموحة سليم 100%".

ويلعب النيجيرى فى مركز الجناح الأيمن، وشارك صاحب الـ21 عاماً فى 28 مباراة مع سموحة منذ انضمامه إلى الفريق فى بداية الموسم الجارى، نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.