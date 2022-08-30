شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تعيين وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولى، حيث يتولى منصب قائما بأعمال المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الرياضي.

يذكر أن وليد عبد الوهاب نجح فى الفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين، بهيئة استاد القاهرة الدولى مايو الماضى، للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على 230 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه.

ونجح استاد القاهرة خلال السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات والمباريات الكبرى على رأسها بطولة أمم افريقيا 2019 و مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية ومباريات منتخب مصر في وجود وليد عبد الوهاب الذي نال إشادة المسئولين لعمله الجاد في ظهور الاستاد بشكل مشرف والعمل علي إنهاء أي صعوبات.