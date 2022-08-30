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وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تقرر تعيين وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولى، حيث يتولى منصب قائما بأعمال المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الرياضي.

 

يذكر أن وليد عبد الوهاب نجح فى الفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين، بهيئة استاد القاهرة الدولى مايو الماضى، للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على 230 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه.

 

ونجح استاد القاهرة خلال السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات والمباريات الكبرى على رأسها بطولة أمم افريقيا 2019 و مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية ومباريات منتخب مصر في وجود وليد عبد الوهاب الذي نال إشادة المسئولين لعمله الجاد في ظهور الاستاد بشكل مشرف والعمل علي إنهاء أي صعوبات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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