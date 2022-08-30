بالفيديو.. حكاية صديق صلاح المقرب في ليفربول.. وسر تهديف هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح هارفي إليوت لاعب نادي ليفربول، اهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حين ساهم في فوز فريقه أمام بورنموث بنتيجة 9-0 في الجولة الماضية من المسابقة.

وجاءت عودة اليوت رائعة، بعدما تعرض لإصابة خطيرة قبل عام، أبعدته عن المشاركة مع الفريق، لتأتي مشاركته معلنا عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بقميص الريدز، ليدخل اللاعب بعدها في نوبة بكاء متأثرا بما حدث له في وقت سابق.

ويملك اليوت علاقة رائعة بنجمنا المصري محمد صلاح، والذي علق على ذلك في وقت سابق، بأن يحرص دائمًا على اللعب ضد صلاح في تدريبات الفريق ليصبح في مواجهة مباشرة معه.

وأشار إلى واقعة راموس التي جاءت عندما حاول ريال مدريد ضمه من فولهام، حيث قال: "نعم بالفعل لقد حدث، قمت بإزدراءه ورفضت توجيه أي حديث له بسبب ما فعله ضد محمد صلاح".

وعلى الجانب الأخر، نجح إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في تسجيل 3 أهداف خلال فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 4-2، ليصل بذلك إلى 6 أهدف ويتصدر ترتيب هداف الدوري الإنجليزي، متوفقا عن هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 4 أهداف.