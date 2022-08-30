بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب إبراهيم عادل بشكل رسمي ليبقى اللاعب في صفوف النادي لأربع سنوات إضافية.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز، فإن المهاجم الدولي الشاب مستمر في صفوف النادي حتى عام ٢٠٢٦.

ونجح إبراهيم عادل على مدار الفترة الماضية في تثبيت أقدامه مع بيراميدز، وأصبح واحدا من الأعمدة الأساسية للفريق.

يذكر أن إبراهيم عادل خضع مؤخرا لعملية جراحية لعلاج مزق في جدار البطن وغاب بسبب تلك الإصابة عن المباريات الأخيرة.

ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة على أن يبدأ خلال أيام برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي ليكون جاهزا للعودة مع بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد.