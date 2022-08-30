مصدر لمصراوي: منح لاعبي الأهلي إجازة مفتوحة بعد مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لاعبيه إجازة مفتوحه عقب خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الرابعة والنصف من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة الكرة منحت اللاعبين إجازة مفتوحة عقب مباراة اليوم دون تحديد موعد معين للعودة للتدريبات الجماعية بإستاد مختار.

وأضاف:" طالب الجهاز الفني من اللاعبين بالإبتعاد تماماً عن كرة القدم خلال الإجازة وتكون راحة سلبية تماماً وذلك لحين ورود تعليمات جديدة سيتم اخطارهم بها علي جروب "واتس أب" الفريق".

وأوضح:" مجموعة اللاعبين الناشئين سيعودون للتدريب مع فرقهم بالقطاع بالتنسيق مع خالد بيبو مدير القطاع ومدربيهم ".