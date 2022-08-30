عضو الأهلي: عدم الرد على التجاوزات ليس ضعفًا.. واخترنا اللجوء للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

رد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على التجاوزات التي تعرض لها مؤخرًا من قبل أحد المسؤولين في الوسط الرياضي دون الكشف عن هويته.

وكتب الجارحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن عدم الرد على تجاوزات تلك الشخصية ليس ضعفًا وإنما قوة، فما أسهل رد الإهانة بالإهانة والردود الموجعة جاهزة، ولكن الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب ولا ينجرف لمستنقع الإهانات والتجاوزات".

وأضاف: "اخترنا الطريق الأصعب باللجوء للقانون وليس غيره، لأننا نعي ونقدر حساسية مناصبنا ومسؤولياتنا تجاه جماهيرنا، وتجاه الأجيال القادمة التي يجب أن ترى في الرياضة قدوة ومنافسة شريفة باحترام متبادل بين الجماهير على مختلف الانتماءات".

وأكمل عضو الأهلي متحدثًا عن - الشخص الذي يقصده دون ذكر اسمه - : "ويبدو أنه لايزال يعاني من حالة هيستيريا كلما تذكر مساندتي لمنافسه في الانتخابات السابقة وسقوطه الذريع في دائرته وحرمانه من عضوية مجلس النواب".

وأضاف: "القائمة الوطنية تم اختيار كل عناصرها بعناية شديدة لتضم الشرفاء والمخلصين من القامات الوطنية التي تستحق تمثيل الشعب المصري المحترم في مجلس النواب ولذلك كنت أنت خارجها".

وأتم: "وختامًا.. فعندما أرغب في الرد عليك لن أختبئ خلف لجان الكترونية".